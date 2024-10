Damenteam des VSC Donauwörth zeigt erstmals seine Qualität

Am zweiten Spieltag der jungen Bezirksliga-Saison haben sich die Volleyballerinnen des VSC Donauwörth ganz anders als zuletzt, nämlich als spielende Einheit, gezeigt und fuhren zurecht den ersten Sieg ein.

Damen, Bezirksliga VSC Donauwörth – SV Mauerstetten 0:3 (19:25, 14:25, 21:25); VSC Donauwörth – FSV Marktoffingen 2 3:1 (15:25, 27:25, 25:17, 25:14). Gegen den SV Mauerstetten starteten die VSClerinnen sehr konzentriert und punkteten vor allem durch kraftvolle Angriffe der Diagonalspielerin Irin Lanuschny. Trotz harten Kampfes mussten sie den ersten Satz jedoch an die Gegner abgeben. Im zweiten Satz war dem VSC durch große Annahmeschwierigkeiten nicht möglich, ein Spiel aufzubauen, wodurch auch dieser Satz verloren ging. Nachdem im dritten Satz durch eine präzisere Annahme auch die Mittelangreiferinnen Ella Schreitmüller und Martha Kacprzak besser eingesetzt werden konnten, machten die VSC-Damen wieder mehr Druck. Aber die technisch und spielerisch überlegenen Topfavoriten auf die Meisterschaft ließen nicht nach und gewannen somit auch den dritten Satz.

Im Aufeinandertreffen mit dem FSV Marktoffingen fanden die Donauwörtherinnen vorerst nicht ins Spiel und konnten somit den ersten Satz nicht für sich entscheiden. Hochmotiviert ging es in den zweiten Satz, in welchem Pauline Regler der Mannschaft durch ihre Aufschlagserie einen wichtigen Vorsprung verschaffte, den der VSC ins Ziel brachte. Im nächsten Satz ließen die Mädels nicht mit sich spielen und Libera Pia Straub fischte jeden Ball vom Boden, wodurch die Gegner kaum noch eine Chance hatten zu punkten. Zuletzt legten die Volleyballerinnen im vierten Satz nochmals eine Schippe drauf und der Schlag der Außenangreiferin Helena Schreitmüller schlug jedes Mal aufs Neue enorm im gegnerischen Spielfeld ein. So holten sich die VSC-Spielerinnen ihren ersten Sieg der Saison.

Nach diesen beiden Spielen zeigte sich Trainer Jürgen Faber zufrieden: „Wir haben aus den ersten beiden Spielen gelernt und im Training vor allem die Basics wiederholt. Schlüssel für den Sieg war der funktionierende Annahmeriegel, mit dem wir heute die Möglichkeit hatten, in die Rallyes zu kommen, um so unsere Angriffsstärke zu zeigen, was uns letzten Spieltag nicht gelang.“ (AZ)