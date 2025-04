Schützen blicken auf sportlich erfolgreiches Jahr 2024 zurück

Im sehr gut gefüllten Vereinsheim der Schützengesellschaft Adler Wörnitzstein fanden sich die Delegierten aller Gauvereine zur jährlichen Generalversammlung ein. Sichtlich erfreut begrüßte Herbert Hochmuth, der 1. Schützenmeister der Wörnitzsteiner Schützen, die Gäste und stellte seinen Verein kurz vor. Gauschützenmeisterin Heike Wildfeuer Fick hieß alle Ehrengäste aus Schützenwesen und Politik Willkommen.

Nach Grußworten der stellvertretenden Landrätin Claudia Marb, Donauwörths Bürgermeister Josef Reichensberger und stellvertretender Bezirksschützenmeisterin Martina Steck folgten die Berichte der Gauvorstandschaft. Heike Wildfeuer-Fick führte aus, wie viel Positives sie in ihren bislang 396 Tagen im Amt als 1. Gauschützenmeisterin erlebt habe. Sie sei mitten im Geschehen des Gaues und das gefalle ihr sehr. Zudem konnte sie über einen Zuwachs von 122 Mitgliedern im Gau berichten. Weiter berichtete sie über viele Veranstaltungen wie die Sebastianifeier, den Bezirksehrentag, den Bezirksschützentag und viele mehr, welche sie und das Gauschützenmeisteramt besuchten. Zum Ende ihrer Ausführungen erläuterte Wildfeuer-Fick, dass die Gau-Königsketten mit hohen Kosten überholt werden. Zudem wünsche sie sich, dass alle Vereine auf kreative Weise die Schützen aus Hamlar bezüglich ihres massiven Hochwasserschadens unterstützen.

Schützen des Gaues Donau-Ries erzielen viele sportliche Erfolge

Gausportleiter Franz Müller berichtete ausführlich über die zahlreichen sportlichen Erfolge des vergangenen Jahres. Er begann mit den Gaumeisterschaften, die an 21 Tagen mit 55 Disziplinen bei verschiedenen Vereinen ausgetragen wurden. Über diese qualifizierten sich über 400 Schützen des Gaues für die Bezirksmeisterschaften, bei denen 44 erste Plätze errungen wurden. Bei den Bayerischen Meisterschaften gingen 216 Gau-Schützen an die Stände und brachten sechs bayerische Meistertitel hervor. An den Deutschen Meisterschaften nahmen 55 Schützen teil. Die besten Platzierungen waren dabei ein dritter und ein fünfter Rang.

Nach den Meisterschaften berichtete Müller über den Rundenwettkampf, an dem in der Saison 2023/24 953 Schützen in 170 Mannschaften teilnahmen. Beim Gauschießen, an dem die Gaukönige ermittelt werden, nahmen 174 Schützen aus 39 Vereinen teil. Die Königswürden sicherten sich bei der Luftpistole Ronny Riedel (Rote Rose Ebermergen), beim Luftgewehr Damen Kathrin Dorfmüller (Adler Wörnitzstein), bei der Jugend Franziska Wenger (Gemütlichkeit Mertingen) und beim Luftgewehr Herren Manuel Rühl (Kgl. priv. SG Harburg). Den Hiasl Pokal 2024 konnten sich die Lechschützen Ellgau sichern. Im letzten Punkt seines Berichtes ging Müller auf das Oktoberfestlandesschießen ein, an dem 98 Starter aus 20 Vereinen auf der Theresienwiese in München teilnahmen. Bekanntlich konnte dort Iris Harlacher von der Schützengesellschaft Adler Berg die ganz besondere Würde der bayerischen Landesschützenkönigin erringen.

Schützinnen und Jugend bei vielen Wettkämpfen aktiv

Jule Mayer erläuterte als Gaudamenleiterin das sportliche Geschehen in dieser Sparte - vom Überraschungsschießen über das Ü40-Schießen der Damen bis zum Bezirksdamenschießen. Sie freue sich sehr darüber, wenn die Schützinnen des Gaues sehr zahlreich an den Wettkämpfen teilnehmen.

Gaujugendleiter Christoph Müller referierte über die erfolgreiche Jugendarbeit des Schützengaues. Am Fernwettkampf des vergangenen Jahres nahmen 146 Jugendliche aus 23 Vereinen an zwei Runden in den jeweiligen Vereinen teil. Der Bezirkspokal wurde in Möttingen (Ries-Gau) und Sulzdorf geschossen. Im Bezirkspokalfinale errangen den zweiten Platz Marie Schreiber (Tell-Grenz Erlingshofen) und den dritten Platz Katja Kundinger (SG Adler Berg). Das Gaujugendschießen wurde mit 149 Teilnehmern aus 27 Vereinen bei der Kgl. priv. SG Rain ausgetragen. Hier wurden ebenfalls sehr gute Ergebnisse erzielt, denn Liam Kowalski von Hubertus Zirgesheim konnte einen seltenen 0,0-Teiler erringen.

Gauschatzmeister Siegfried Hindermayr sprach über die Finanzen des Gaues. Revisor Lorenz Graf (SG Adler Berg) bescheinigte Hindermayr eine saubere und korrekte Buchführung, woraufhin der Vorstand entlastet wurde. Die Gaustandarte trug die vergangenen beiden Jahre Hubertus Eggelstetten, die nun an die Schützengesellschaft Adler Berg übergeben wurde. (AZ)