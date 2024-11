TSC Holzheim beweist beim Dance2u vollen Einsatz und Teamgeist

Mit vollem Einsatz und Teamgeist nahm der TSC New Dancia Holzheim 2002 bei einem der größten Tanzwettbewerbe Bayerns, dem Dance2u, teil. Der Wettkampf, der vom Bayerischen Turnverband veranstaltet wurde, fand an zwei Tagen in der Stadthalle in Hilpoltstein statt und zog Tanzgruppen aus ganz Bayern an.

Der TSC Holzheim schickte vier Gruppen ins Rennen: New Faces, Traumtänzer, Aurora und Amaya. Die Gruppen New Faces und Traumtänzer starteten in der Altersklasse Juniors, während Aurora und Amaya (Leitung: Doris Schmid) in der Altersklasse Teens antraten. Die Vorrunde am Samstag war spannend und entscheidend – denn hier wurden die Gruppen je nach Leistung in die Kategorien Checker und Master eingeteilt. New Faces, Traumtänzer und Aurora konnten sich einen Platz in der Kategorie Checker sichern, während Amaya durch ihre Leistung in die anspruchsvolle Kategorie Master aufstieg.

Die Gruppe Aurora freute sich über Rang drei bei den Checkers in der Teens-Klasse. Foto: Schmid, Feiger

Holzheimer Gruppen zeigen starke Darbietungen

Am Sonntag hieß es dann: Finale! Mit starken Darbietungen traten die insgesamt 49 Gruppen nochmals an und gaben ihr Bestes, um die begehrten Podiumsplätze zu erreichen. Die Ergebnisse für den TSC New Dancia Holzheim 2002 spiegelten die harte Arbeit der Tänzerinnen und Tänzer wider. Die New Faces, unter der Leitung von Katharina Feiger und Petra Raab, sicherten sich den dritten Platz bei den Checkern in der Altersklasse Juniors hinter der Gruppe Traumtänzer (Leitung: Melanie Schreier), die mit einer starken Darbietung den zweiten Platz in derselben Altersklasse erreichte. In der Altersklasse Teens tanzte sich Aurora auf den dritten Platz in der Checker-Kategorie, und Amaya zeigte eine beachtliche Leistung in der Kategorie Master und erreichte den vierten Platz.

Die Gruppe Traumtänzer erzielte den zweiten Rang in der Altersklasse Juniors. Foto: Schmid, Feiger

Dieses erfolgreiche Wochenende war ein großer Erfolg für den TSC Holzheim und alle Beteiligten. Der Vorstand des Vereins, das Trainerteam und die mitgereisten Fans zeigten sich stolz auf die gezeigten Leistungen. Nun richtet sich der Blick des Vereins auf die bevorstehende Faschingssaison. Denn auch hier bietet der TSC Holzheim wieder einige spannende Veranstaltungen für alle Faschingsliebhaber. Darunter die beiden Bunten Abende (25. Januar und 1. Februar 2025) ein Kindergardetreffen (26. Januar) und die Dance Night (31. Januar), bei der Faschingsgruppen aus dem ganzen Landkreis und darüber hinaus ihr Faschingsprogramm zeigen. (AZ)

Die Gruppe New Faces bei ihrer Darbietung. Foto: Schmid, Feiger