Erwin Mayer feiert 1000 Spiele als Fußball-Schiedsrichter – Ein Engagement von fast 40 Jahren

Fußball

Schiedsrichter Erwin Mayer leitet sein tausendstes Spiel

Seit fast 40 Jahren leitet der Unparteiische Fußballspiele in Kreis und Bezirk. Dafür ist ihm die Schiedsrichtergruppe Nordschwaben mehr als dankbar.
    •
    •
    •
    Vor dem Anpfiff wurde Erwin Mayer für seinen jahrelangen Einsatz geehrt: (von links) Maximilian Schuster, Clauspeter Heger, Erwin Mayer, Tobias Heuberger und Stefan Falch.
    Vor dem Anpfiff wurde Erwin Mayer für seinen jahrelangen Einsatz geehrt: (von links) Maximilian Schuster, Clauspeter Heger, Erwin Mayer, Tobias Heuberger und Stefan Falch. Foto: Christian Bosch

    Erwin Mayer (SV Megesheim) hat am vergangenen Samstag, 9. August, seine tausendste Partie als Unparteiischer bestritten. Ein Vorbereitungsspiel in Ebermergen war der Rahmen, um den jahrzehntelangen Einsatz des Schiris zu würdigen.

    Als Jugendlicher und Erwachsener schnürte Erwin Mayer seine Fußballschuhe für den Lauber SV. Während einer längeren Verletzungsunterbrechung legte er im Jahr 1986 die Schiedsrichterprüfung ab und fand schnell Gefallen am neuen Hobby. Nachdem er seine aktive Fußballkarriere beendet hatte, pfiff der Jubilar viele Jahre in der Kreisliga, schaffte zweimal sogar den Aufstieg in die Bezirksliga und kommt heute noch in der Kreisklasse zum Einsatz. Als Assistent stand er beim damaligen nordschwäbischen Aushängeschild Manfred Müller bis zur Junioren-Bayernliga seinen Mann.

    Fußball-Schiedsrichter Erwin Mayer ist seit fast 40 Jahren aktiv

    Unter Obmann Wolfgang Fontaine gehörte Mayer vier Jahre dem Führungsteam an. Auch bei seinem Heimatverein ist er bis heute aktiv, hier übte er bereits den Posten des zweiten Vorsitzenden, des Schriftführers und des Kassenprüfers aus und hilft bei der Organisation von Festen.

    Vor dem Vorbereitungsspiel (SG) Ebermergen/Mündling-Sulzdorf gegen (SG) Jura Kickers (7:2) bedankten sich Obmann Tobias Heuberger und stellvertretender Obmann Clauspeter Heger beim Jubilar für seinen fast 40-jährigen zuverlässigen Einsatz in der Gruppe Nordschwaben und wünschten ihm weiterhin viel Spaß und Freude auf den Fußballplätzen sowie beste Gesundheit. (AZ)

