Spielleiter Friedrich zu Tumulten: Lektionen gelernt, Fairness siegt

Ganz so turbulent hatte sich der neue Spielleiter des Fußball-Kreises Donau, Jürgen Friedrich, sein erstes Amtsjahr nicht vorgestellt, das muss er zugeben. Erst das Hochwasser im vergangenen Sommer, das auch das Saisonfinale im Amateurbereich gehörig beeinflusst hatte. Jetzt die Ausschreitungen beim Futsal-Kreisfinale in Höchstädt. Jedoch, da ist er sich sicher, hätten er und seine Verbandskollegen bereits daraus gelernt. Zudem blieben von dem Turnier nicht nur der Tumult, sondern auch Szenen von herausragender Fairness in Erinnerung.

