Fatih Spor gewinnt enges Derby in Mertingen

Fatih Spor Asbach Bäumenheim bleibt Tabellenführer in der Fußball-A-Klasse West III. Dafür genügte ein umkämpfter Derbysieg gegen Mertingen II. Drei Punkte dahinter bleibt der FC Marxheim/Gansheim erster Verfolger der Bäumenheimer. Eine Heimniederlage musste die SpVgg Brachstadt-Oppersthofen hinnehmen, während der TSV Bäumenheim überraschend beim VfL Zusamaltheim gewann.

FC Marxheim/Gansheim – SC Mörslingen 1:0 (1:0). Einen wichtigen Heimerfolg feierte der FC Marxheim/Gansheim gegen den SC Mörslingen. Das Tor des Tages erzielte Lukas Zastrow bereits in der 10. Spielminute. Eine rote Karte von Mörslingens Manuel Behringer in der 79. Minute erschwerte zudem eine mögliche Aufholjagd der Gäste. Zuschauer: 50 (az)

FC Mertingen II – Fatih Spor Bäumenheim 2:3 (2:1). Mertingen legte richtig gut los und ging bereits in der ersten Spielminute durch Lukas Gerstner in Führung. Den 1:1 Ausgleich schoss Halil Samsa in der 14 Spielminute. Nur vier Minuten später erzielte wiederum Lukas Gerstner die Führung für den FCM. Nach der Pause drängte Fatih Spor auf den Ausgleich. Samed Yilmaz verschoss zunächst einen Elfmeter, doch in der 66 Minute durfte er erneut vom Punkt antreten und verwandelte sicher. In der 70. Minute erzielte dann Halil Samsa den 2:3 Siegtreffer für den Tabellenführer. Zuschauer: 60 (fcm)

Tim Groschwitz schießt den TSV Bäumenheim zum Sieg

SpVgg Brachstadt-Oppertshofen – SG Mödingen/B.-Finningen 1:2 (1:1). In der 20. Spielminute brachte Ian Stoica die Heimelf in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff glich Roman Aufheimer für die Gäste aus. In der 80. Minute bekam das Auswärtsteam einen Elfmeter, den Michael Richter zum 1:2-Endstand verwandelte. Zuschauer 50 (az)

VfL Zusamaltheim – TSV Bäumenheim 0:1 (0:1). Einen kämpferischen Auswärtssieg durfte der TSV Bäumenheim bejubeln. Tim Groschwitz erzielte in der 38. Minute das Tor des Tages. Durch drei Zeitstrafen ab der 75. Minute für Bäumenheim gelangte der Sieg aber nochmals in Wanken. Am Ende brachte der TSV den Dreier aber ins Ziel. Zuschauer: 70 (az)