FC Staudheim und SV Bayerdilling weiter in der Erfolgsspur

Weiter vorneweg marschiert in der Fußball-A-Klasse Neuburg der FC Staudheim, der im Derby Holzheim mit 3:1 schlug. Doch Verfolger Wagenhofen-Ballersdorf lässt sich nicht so leicht abschütteln, das Team demontierte Sinning mit 5:1. Der SV Bayerdilling erzielte einen knappen Sieg und bleibt vorerst auf dem dritten Tabellenrang.

SV Bayerdilling - VfR Neuburg II 2:1 (0:0). Die erste Halbzeit war geprägt von Chancen auf beiden Seiten, ohne Torerfolg. Gleich nach der Pause gingen die Gäste nach einem Fehler im Spielaufbau der Heimelf durch Roberto Berky mit 0:1 in Führung. In der 72. Minute wurde Clari nach einem schönen Angriff im Strafraum von den Beinen geholt. Neben dem fälligen Elfmeter gab es die Ampelkarte für VfR-Kapitän Robert Hößl. Den Strafstoß verwandelte Maurice Pester sicher zum 1:1 Ausgleich. Jetzt drückte der Tabellendritte auf die Führung. In der Nachspielzeit eroberte Tobias Reißner den Ball und flankte in den Strafraum, wo Johannes Gröger gegen den Lauf des VfR-Keepers Lahn zum umjubelten Siegtreffer einköpfte. Zuschauer: 100. (AZ)

FC Staudheim zielt weiter auf den Meistertitel

FC Staudheim - SG Holzheim II 3:1 (2:1). Von Beginn an war Staudheim die dominierende Mannschaft, konnte jedoch keine klaren Chancen kreieren, da die Gäste defensiv souverän standen. So dauerte es bis zur 27. Minute, ehe Staudheim gefährlich vor das Gästetor kam. Nach einem guten Aufbauspiel kam der Ball zu Jan Sailer. Dieser behauptete das Spielgerät im Strafraum und schob zur 1:0-Führung ein. Nur knapp zwei Minuten später erzielte Sailer nach Gegenpressing das 2:0. Zuvor brachte Marco Schütt die Flanke in den Strafraum. Doch die Gäste gaben nicht auf und kamen in der 41. Minute zum 1:2-Anschlusstreffer durch Manuel Kefer. Nach dem Wechsel nahm Staudheim das Spiel wieder in die Hand. Dennoch war es schwer, gegen einen gut organisierten Gegner die entscheidende Lücke zu finden. Erst in der 67. Minute konnte der FCS durch Michael Neubauer auf den umjubelten 3:1-Endstand erhöhen. Zuschauer: 100. (fcs)