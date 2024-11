Nordheim holt sich den dritten Platz zurück

Am fünften Spieltag der Floorball-Regionalliga musste der SV Nordheim nach München zum Spiel gegen die Lumberjacks aus Rohrdorf. In einer engen Partie fiel das erste Tor durch Marek Sedelmeier spät (18.), doch dann bauten die Schwaben gleich nach der Pause ihren Vorsprung durch Jonas Knaus (21.) und erneut Sedelmeier (38.) Stück für Stück aus. Die Zeichen standen auf Sieg, doch es sollte noch einmal knapp werden.

Anfangs hatten die Nordheimer viele Probleme durch die Schnelligkeit der Rohrdorfer, bekamen diese jedoch mit der Zeit in den Griff. Kurz nach dem 3:0 kamen die Rohrdorfer ebenfalls zu einem Treffer, wodurch das Spiel wieder enger wurde. Nach der Pause waren die Rohrdorfer besser im Spiel und glichen in der 49. Minute sogar aus. Kurz darauf fand der SV Nordheim durch Marek Sedelmeier jedoch die Antwort und ging wieder mit 4:3 in Führung. Diese hielt jedoch nicht lange an, da Lumberjack-Kapitän Coric sein Team wieder zum Ausgleich schoss.

Floorball-Regionalliga: Nordheim erwartet FBC München zum Pokalspiel

Zwei Minuten vor Schluss brachte Knaus die Nordheimer wieder in Führung, was für Trainer Nils Sedelmeier der Knackpunkt des Spiels war. In der letzten Sekunde setzte Marek Sedelemier den 6:4-Schlusspunkt in das leere Netz. Durch den Sieg ist der SV Nordheim wieder auf den dritten Platz der Regionalliga geklettert. Heraus stachen besonders Felix Schröppel, der die Nordheimer anfangs lange im Spiel hielt und im weiteren Verlauf viele wichtige Paraden und sogar einen Penalty hielt, und Marek Sedelmeier, der an allen sechs Toren direkt beteiligt war.

Am Sonntag, 13.30 Uhr, geht es für die Nordheimer vor heimischer Kulisse wieder im Pokal gegen den FBC München. Die Nordschwaben konnten in dieser Saison zu Hause alles gewinnen, gegen den Zweitligist Döbeln und den Ersten der Regionalliga. Gegen die Zweite des FBC München mussten die Nordheimer jedoch eine knappe 1:2-Niederlage einstecken, weshalb die Nordheimer Revanche wollen. Daher verspricht dieses Aufeinandertreffen ein Pokalkrimi in der Neudegger Halle zu werden. (AZ)

SV Nordheim: T. Börsch, M. Graf, J. Hitzler, J. Herz, P. Hofer, J. Knaus, H. Pröller, L. Rebele, L. Riegg, F. Schröppel (Torwart), M. Sedelmeier, E. Stecker