Gegentreffer in letzter Minute verpatzt SV Wörnitzstein-Berg den Sieg

Jeweils ein Remis erzielten die beiden DZ-Teams in der Frauen-Bezirksliga Nord am vergangenen Spieltag.

SV Wörnitzstein-Berg – SV Thierhaupten 1:1 (1:0). In einem umkämpften Bezirksligaspiel war die Partie in der ersten Halbzeit ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. Die größte Chance für Thierhaupten entstand in der 15. Spielminute, als eine Abseitsstellung vom Unparteiischen nicht geahndet wurde. Die Thierhauptener Angreiferin konnte den Ball allerdings nicht im Tor unterbringen und schob am rechten Pfosten vorbei. Die Partie spielte sich anschließend im Mittelfeld ab. Kurz vor dem Halbzeitpfiff, konnten sich die Wörnitzsteinerinnen über Laura Weiß, die sich über die linke Seite durchsetzte, eine dreifach-Chance erarbeiten: Erst hielt die Torhüterin, dann rettete die Querlatte und letztendlich die vielbeinige Abwehr Thierhauptens. Die Wörnitzsteinerinnen steckten aber nicht auf und blieben in der Aktion, sodass Hannah Gunzner im Strafraum nur durch ein Foulspiel gestoppt werden konnte. Den darauffolgenden Elfmeter verwandelte Julia Bruckmeier souverän zur 1:0-Halbzeitführung.

Abwehr des SV Wörnitzstein-Berg kann Thierhaupten am Ende nicht mehr aufhalten

Nach dem Seitenwechsel ging die erste Chance an die Wörnitzsteinerinnen, nachdem sich die laufstarke Laura Weiß durchsetzte, das Tor mit ihrem Schuss aber verfehlte. Im Anschluss übernahm Thierhaupten immer mehr die Kontrolle des Spiels, blieb aber entweder am stark agierenden Zentrum der Wörnitzsteinerinnen um Jana Engelmann und Sarah Hörmann oder der seit Wochen sehr guten Defensive um Spielführerin Jenny Böld und Marie Klinger hängen. In der Schlussphase konnten die Wörnitzsteinerinnen jedoch nicht mehr für genug Entlastung sorgen. In der 94. Minute fiel der bittere Ausgleichstreffer. Ein Zufallsprodukt landete bei Halbritter, die den Ball mit dem Schlusspfiff zum 1:1 Ausgleich ins lange Eck einschob.

Für den SVW gilt es jedoch, nicht die Köpfe hängen zu lassen, sondern das Positive aus den jüngsten drei Spielen (fünf Punkte, nur ein Gegentor) zu ziehen und die Moral und den Kampfgeist mit ins nächste Auswärtsspiel nach Bissingen zu nehmen. Zuschauer: 45.

Katharina Steiner trifft vier Mal für die SG Ehekirchen/Bayerdilling

SpVgg Joshofen-Bergheim – SG Ehekirchen/Bayerdilling 4:4 (3:3). Bei bestem Fußballwetter sahen die rund 80 Zuschauer beim Landkreisderby zwischen Joshofen-Bergheim und Ehekirchen/Bayerdilling ein torreiches Remis. Da beide Mannschaften noch mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt sind, war die Motivation der Bezirksligisten deutlich zu erkennen. Bereits in den ersten 20 Minuten fielen vier Tore durch jeweils zwei Treffer von Violetta Frese (6./20.) und Katharina Steiner (11./18.). In der 39. Minute erhöhte Steiner auf 2:3, was Laura Spielvogel noch vor der Pause (42.) durch einen direkt verwandelten Freistoß zum Halbzeitstand von 3:3 ausglich.

Besonders die Offensiven beider Mannschaften hatten an diesem Tag ein gutes Händchen, sodass fast jeder Schuss aufs Tor ein Treffer war. In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel etwas ruhiger, ehe erneut innerhalb kürzester Zeit erst Frese für Bergheim (74.) und Steiner für Ehekirchen (78.) Treffer für ihre Mannschaften erzielten. In der Schlussphase war erneut Violetta Frese im Mittelpunkt zweier Aktionen. Zuerst wurde ein regelkonformes Tor von ihr wegen eines vorherigen Foulspiels abgepfiffen, im Anschluss ging sie auf eine Ehekirchener Spielerin los, was mit Gelb bestraft wurde. Das 4:4 bedeutet für beide Mannschaften einen wichtigen Punkt gegen den Abstieg. Zuschauer: 80.