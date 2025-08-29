Icon Menü
„FSV Buchdorf: Andreas Maier über Saisonstart und Aufsteiger Mauren“

Fußball

Andreas Maier: „Wir müssen uns unbedingt steigern“

Der Spielertrainer des FSV Buchdorf spricht über das große Manko seines Teams im ersten Spiel und das kommende Kreisliga-Heimspiel gegen Aufsteiger Mauren.
Von Patrick Widinger
    Buchdorfs Spielertrainer Andreas Maier (hier im Spiel gegen Hainsfarth) will mit seinem Team nach der starken Vorsaison nun den nächsten Schritt gehen.
    Buchdorfs Spielertrainer Andreas Maier (hier im Spiel gegen Hainsfarth) will mit seinem Team nach der starken Vorsaison nun den nächsten Schritt gehen. Foto: Szilvia Izsó

    Seit dem Aufstieg Ihres Teams hat es sich kontinuierlich weiterentwickelt und vergangene Saison sogar um den Aufstieg mitgespielt. Wie beurteilen Sie die Entwicklung Ihrer Mannschaft und was gibt es dennoch zu verbessern?
    Andreas Maier: Das stimmt, die Mannschaft hat eine super Entwicklung genommen. Die Jungs investieren aber auch seit Jahren enorm viel, es macht wirklich Spaß so zu arbeiten. Aber klar, es gibt trotzdem Dinge, in denen wir uns weiterentwickeln wollen. Aktuell arbeiten wir daran, unser Spiel mit Ball zu verbessern und hier den nächsten Schritt zu gehen.

