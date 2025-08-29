Andreas Maier: „Wir müssen uns unbedingt steigern“

Seit dem Aufstieg Ihres Teams hat es sich kontinuierlich weiterentwickelt und vergangene Saison sogar um den Aufstieg mitgespielt. Wie beurteilen Sie die Entwicklung Ihrer Mannschaft und was gibt es dennoch zu verbessern?

Andreas Maier: Das stimmt, die Mannschaft hat eine super Entwicklung genommen. Die Jungs investieren aber auch seit Jahren enorm viel, es macht wirklich Spaß so zu arbeiten. Aber klar, es gibt trotzdem Dinge, in denen wir uns weiterentwickeln wollen. Aktuell arbeiten wir daran, unser Spiel mit Ball zu verbessern und hier den nächsten Schritt zu gehen.

Patrick Widinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Andreas Maier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Monheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis