Schwörsheim-Munningen überwintert an der Tabellenspitze

Am letzten Spieltag des Jahres in der A-Klasse Nord hat Tabellenführer Nähermemmingen-Baldingen eine überraschende Heimniederlage gegen das bisherige Schlusslicht Jura Kickers II kassiert, das mit 1:0 die Oberhand behielt. Diesen unerwarteten Umstand nutzte der SV Schwörsheim-Munningen, der nach einer überzeugenden Leistung und einem klaren 5:0-Sieg über Huisheim die Tabellenführung übernahm. Punktgleich an der Spitze steht nun auch Wechingen, das sich im Spitzenspiel gegen Amerdingen/Hohenaltheim mit 2:1 durchsetzte.

