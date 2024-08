Brachstadt-Oppertshofen macht die Auftaktniederlage vergessen

Drei Pleiten und zwei Siege gab es für die DZ-Mannschaften in der A-Klasse West III. Während der FC Mertingen II sich beim Tabellenführer Zusamaltheim wacker schlug, kassierte der TSV Bäumenheim eine empfindliche 7:2-Klatsche in Osterbuch. Besser machte es der zweite Bäumenheimer Verein Fatih Spor: Durch den souveränen 3:0-Auswärtserfolg bei Absteiger Wortelstetten ist Fatih Spor nun Tabellenzweiter. Den ersten Sieg in der neuen Saison konnte die SpVgg Brachstadt-Oppertshofen beim 4:0 Heimsieg gegen Mörslingen feiern. FC Marxheim/Gansheim verliert gegen den SSV Steinheim.

