TSV Rain startet die Mission Klassenerhalt

Der ein oder andere technische Fehler sei am Montag schon noch dabei gewesen, sagt Sven Zurawka. Der Trainer der Bayernliga-Fußballer des TSV Rain ist nach der langen Pause dennoch zufrieden mit den ersten Einheiten des Jahres. „Für den Auftakt war es solide. Die zweite Einheit hat mir dann schon deutlich besser gefallen“, betont er. Es gibt einiges zu tun für die Fußballer, die in der Bayernliga Süd um den Klassenerhalt kämpfen. Das erste Testspiel steigt bereits an diesem Freitagabend (20 Uhr) bei der U19 des FC Ingolstadt.

Fabian Kapfer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Klassenerhalt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Rain Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis