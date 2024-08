Beim TSV Rain ist Geduld gefragt – doch wie lange hält die noch?

Viel Zeit, um sich zu ärgern, bleibt dem TSV Rain in diesen Tagen nicht. Die 1:4-Derbyniederlage vor rund 1000 Zuschauerinnen und Zuschauern in Nördlingen schmerzte jedoch trotzdem, weil Rain wieder eine Halbzeit lang einen guten Auftritt hingelegt hatte. Das allein reicht freilich aber nicht, zumal die Tillystädter in die zweite Halbzeit wesentlich schlechter starteten und sich obendrauf auch drei Standardgegentore einfingen. Nun möchte die Mannschaft von Trainer Sven Zurawka im Heimspiel gegen den SV Schalding-Heining am Samstag (Anpfiff 14 Uhr) einiges besser machen.

