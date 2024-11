Knötzinger sichert Wörnitzstein drei letzte Punkte vor der Pause

Die 300 Zuschauer der Fußball-Partie zwischen dem TSV Meitingen und dem SV Wörnitzstein-Berg mussten Ihr Kommen zum letzten Bezirksliga-Spiel vor der Winterpause nicht bereuen. Zwei frühe verletzungsbedingte Wechsel beim TSV, zwei nicht gegebene Tore auf beiden Seiten und darüber hinaus musste zur Halbzeit auch noch der leitende Schiedsrichter Luca Berger aufgrund gesundheitlicher Probleme ausgetauscht werden.

TSV Meitingen - SV Wörnitzstein-Berg 0:1 (0:0). Es war das erwartete Aufeinandertreffen auf Augenhöhe. Alexander Heider schoss das erste Tor für die Heimelf. Allerdings wurde es wegen Handspiels abgepfiffen (11.). Bei einem Torabschluss verletzte sich TSV-Spieler Lukas Erhard so schwer, dass er ausgewechselt und notärztlich versorgt werden musste (15.). Keine zehn Minuten später signalisierte auch der TSV-Spielmacher Mateo Duvnjak, dass er verletzungsbedingt vom Feld muss, hämmerte aber kurz davor noch einen Schuss aufs Tor, den Gästekeeper Martin Müller gerade noch so parieren konnte. Mehrmals musste Trainer Andreas Wessig sein System umstellen. Vom SVW waren keine echten Torchancen in Halbzeit eins zu verzeichnen. Wieder war es Heider, der mit dem Pausenpfiff die Führung hätte herstellen müssen. Er rutschte jedoch an der Hereingabe von Daniel Deppner vorbei (45.).

Während der Halbzeitpause der nächste Schock dieses Spiels. Schiedsrichter Berger musste aufgrund gesundheitlicher Probleme ausgetauscht werden. Bis ein Ersatzschiedsrichter einsatzbereit war, dauerte es noch gut 40 Minuten. Endlich sah man mit der immer näherkommenden Dunkelheit ein umkämpftes Spiel. Die erste Großchance des zweiten Durchgangs hatte Daniel Deppner. Doch SVW-Torwart Müller parierte herausragend (51.). Heider, der in diesem Spiel richtig umtriebig war, köpfte fünf Minuten später knapp übers Tor. Danach verloren die Lechtaler ein bisschen ihre Linie. Die Donauwörther Vorstädter machten auf einmal richtig Dampf. Hatten die Meitinger noch in der 58. Spielminute Glück, dass das Gegentor wegen Foulspiels nicht gegolten hatte, zappelte das Netz in der 77. Minute durch einen Linksschus von Michael Knötzinger zur Gästeführung. Meitingen steckte nicht auf. Reihenweise Chancen hatten Deppner, Heider und auch Matthias Heckel. Der Ausgleich gelang aber nicht mehr. Die Wörnitzsteiner Konter parierte TSV-Keeper Niklas Schmitt glänzend. Mit dem Schlusspfiff scheiterte dann wiederum Deppner alleinstehend. Dieses Spiel hatte eigentlich keinen Sieger verdient, aber die Zuschauer kamen zu hundert Prozent auf ihre Kosten. Zuschauer: 300. (vra)

SV Wörnitzstein-Berg: Müller; Habersatter (71. Hoser), Bobinger, Bschor (90.+4 Willsch), Schmidbaur (89. Dietrich), Zausinger (46. Sturm), Kurtishaj (90. Moll), Drabek, Morasch, Knötzinger, Veh