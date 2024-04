Fußball

Der Kreisliga-Abstiegskampf bleibt weiterhin spannend

Gegen die Gäste aus Möttingen (in Rot) kam die SG FSV Buchdorf/Daiting (am Ball: Jan-Niklas Jung) nicht über ein 1:1 hinaus.

Plus Fußball-Kreisliga: Das 1:1 gegen Buchdorf-Daiting schenkt dem TSV Möttingen einen wichtigen Punkt. Konkurrent Riedlingen muss sich mit 1:5 geschlagen geben.

Nach dem Sieg in Höchstädt vergangene Woche kann die SG Alerheim ihren dritten Sieg in Folge feiern. Mit einem 4:0 im traditionell umkämpften Derby gegen Wemding festigten die Rieser ihren Anspruch auf Platz zwei in der Fußball-Kreisliga Nord. Maihingen verliert zu Hause überraschend gegen Deiningen, Oettingen und Höchstädt teilen sich die Punkte. Im Tabellenkeller geht es derweil äußerst eng zu.

FSV Reimlingen – SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf 1:4 (1:1). Beim Nachholspiel am Freitagabend traf Dominik Kohnle per Kopf zur Heimführung (16.). Danach fingen sich die Reimlinger beinahe den Anschlusstreffer durch einen langen Ball ein. Tim Scheithauer brachte die Kugel sehenswert zum Ausgleichstreffer im langen Eck unter (33.). In der zweiten Halbzeit kamen zunächst die Reimlinger besser aus der Kabine und konnten spielerisch überzeugen, allerdings nichts Zählbares erreichen. Nach einem Ballverlust des FSV leiteten die Gäste einen Konter ein. Tim Staufer erzielte gekonnt den Führungstreffer (64.). Ähnlich entwickelten sich auch die zwei weiteren Treffer der Gäste: Marco Prestle schaffte das 3:1 (66.), Tim Scheithauer schoss die SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf zum 4:1-Endstand (69.). Zuschauer: 60. (fsv)

