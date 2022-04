Der TSV Rain hat seine Trainersuche beendet

Plus Der TSV Rain kämpft in der Regionalliga Bayern um den Klassenerhalt. Eine wichtige personelle Baustelle für die neue Saison hat der Verein nun geschlossen.

Es herrscht Klarheit, wer ab Sommer Trainer bei der klassenhöchsten Fußballmannschaft in der Region sein wird. Der TSV Rain wurde bei seiner Suche nach einem Nachfolger für Christian Krzyzanowski bei einem Bayernligisten fündig.