Fußball

18:00 Uhr

Die nächste Generation der FC Bayern-Talente kickt in Rain

Plus Am Samstag gastiert der Unterbau des FC Bayern beim TSV Rain. Bei den bisherigen Münchner Gastspielen waren einige Akteure dabei, die später den Durchbruch geschafft haben.

Von Manuel Wenzel

Mehr Stammspieler geht kaum. In der vergangenen Saison stand Pierre-Emile Höjbjerg bei allen 38 Premier-League-Partien der Tottenham Hotspur auf dem Platz, in der laufenden Spielzeit kommt er auch schon wieder auf 30 Einsätze. Aus der dänischen Nationalmannschaft ist er ebenfalls nicht mehr wegzudenken: Als diese bei der Europameisterschaft 2021 bis ins Halbfinale vordrang, war Höjbjerg stets in der Anfangsformation zu finden. Zur Startelf gehörte der defensive Mittelfeldspieler auch am 13. Oktober 2012 – beim ersten Gastspiel des FC Bayern München II in Rain.

