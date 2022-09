Erster Sieg nach fünf Monaten: Erleichterung in Altisheim

Plus Die SpVgg Altisheim-Leitheim gewinnt ihr erstes Saisonspiel. Trainer Johannes Hanfbauer blickt auf das 3:0 und erklärt die Gründe für den Aufwärtstrend.

Lange haben die Fußballer der Spielvereinigung Altisheim-Leitheim auf einen Pflichtspielsieg warten müssen. Der letzte datierte vom 16. April, damals gab es noch in der Kreisliga ein 2:1 beim SV Donaumünster-Erlingshofen. Am vergangenen Wochenende war es endlich wieder soweit.