FC Mertingen verlängert mit seinem Trainerduo

Auch in der kommenden Saison 2025/26 wird Sven Rotzer den FC Mertingen trainieren. Auch der Vertrag seines Co-Trainers Hans-Peter Taglieber, der gleichzeitig den FC Mertingen II in der A-Klasse als Trainer betreut, wurde vorzeitig um ein Jahr verlängert. „Diesen Vertrauensbeweis seitens des Vereins haben sich die Beiden verdient“, erklärt Abteilungsleiter Martin Sailer. Der FCM spielt laut Sailer die erfolgreichste Vorrunde seit der Aufstiegssaison 2019. Momentan belegt der FCM in der Kreisliga den sechsten Tabellenplatz mit 19 Punkten. „Sven Rotzer und Hans-Peter Taglieber haben nach einem größeren Umbruch viele junge Spieler gut integriert und wir sind überzeugt, dass wir in dieser Konstellation den Klassenerhalt mit beiden Teams schaffen werden“, so Sailer.

Der FC Mertingen II ist momentan Tabellenzehnter in der A-Klasse West III. Während Hans-Peter Taglieber zu Beginn dieser Saison nach Mertingen kam, geht Sven Rotzer bereits in sein sechstes Jahr beim FCM. Er übernahm im Sommer den Trainerjob von Interimstrainer René Fuchs und war zuvor bereits als spielender Co-Trainer im Einsatz. „Wir bedanken uns bei beiden Trainern für ihre gute Arbeit und sind überzeugt, dass sie die Mannschaften erfolgreich weiterentwickeln werden“, heißt es von seitens des Vereins. Zum Auftakt in das neue Jahr empfängt das Kreisliga-Team den SSV Höchstädt, die zweite Mannschaft trifft auf den VfL Zusamaltheim.