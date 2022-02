Fußball

12:00 Uhr

Joker Abou Khalil sticht für den TSV Rain

In der 84. Minute kam Abdel Abou Khalil für den TSV Rain auf den Platz, wenige Minuten später gelang ihm der Siegtreffer gegen die Gäste aus Aubstadt.

Plus Der TSV Rain gewinnt das Heimspiel gegen den Favoriten aus Aubstadt. Neben dem Torschützen ist der Erfolg aber vor allem einem Mann zu verdanken.

Von Gerd Jung

Der TSV Rain bejubelte am vergangenen Spieltag einen Sieg in letzter Minute gegen den TSV Aubstadt. Dafür zuständig war Joker Abdel Abou-Khalil, der in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte. Durch diesen Erfolg verließen die Lechstädter die Direktabstiegsplätze. Neben Abou-Khalil stach aber noch ein weiterer Rainer heraus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen