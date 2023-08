Fußball

29.08.2023

Jubel beim TSV Bäumenheim

Plus Der TSV Bäumenheim siegt 4:1 in der A-Klasse West III gegen Steinheim. Partien in Mertingen und Brachstadt entfallen.

Das Spitzenspiel in Mertingen fiel der Unbespielbarkeit des Platzes zum Opfer. So vermochte der SC Tapfheim seine Tabellenführung nicht zu verteidigen. Auch die Partie zwischen der SpVgg Brachstadt-Oppertshofen und dem FC Marxheim/Gansheim musste wegen des tiefen Bodens abgesetzt werden. Fatih Spor Bäumenheim trotzte dem SC Mörslingen überraschend ein 2:2 ab. Durchaus historisch: das 4:1 des TSV Bäumenheim gegen den SSV Steinheim. Die Schmuttertaler haben damit eine lange Durststrecke ohne Erfolgserlebnis überwunden.

TSV Bäumenheim – SSV Steinheim 4:1 (1:1) Der letzte Sieg gelang dem TSV im November 2022 gegen Brachstadt. Jetzt triumphierte das Team gegen Steinheim. Wie aus dem Nichts senkte sich in der 17. Minute ein Flankenball von Steinheims Philipp Grob nicht ganz unhaltbar für Heimkeeper Florian Mittler ins lange Eck zum 0:1. Nach einer guten halben Stunde glich aber Andre Lackner aus. Nach der Pause musste Ersatzkeeper Markus Mordstein für den verletzten Florian Mittler in den Kasten. André Lackner glückte in der 52. Minute das 2:1. In der Schlussphase übernahm der TSV um seinen Antreiber Johannes Mayer das Kommando. Tim Groschwitz traf in der 83. Minute zum 3:1, Leon Metzel verwandelte kurz darauf einen Strafstoß zum 4:1 per Elfmeter. Die Gäste hatten sich in der 88. Minute und in der Nachspielzeit durch zwei Gelb-Rote Karten gegen Florian Huber und Oliver Heinze selbst dezimiert. (BW)

