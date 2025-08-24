Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Fußball-Kreisklasse Nord 1: So lief der erste Spieltag der Saison 2025/2026

Fußball

Anzenhofers Doppelpack lässt Riedlingen jubeln

Fußball-Kreisklasse Nord 2: SpVgg gewinnt 2:1 gegen Fatih Spor. Niederlage für SG Oberndorf/Eggelstetten beim ersten gemeinsamen Auftritt.
Von Thomas Unflath
    • |
    • |
    • |
    In einer flotten Partie mit vielen Zweikämpfen hat sich die SpVgg Riedlingen (in Rot) gegen Fatih Spor Bäumenheim mit 2:1 durchgesetzt.
    In einer flotten Partie mit vielen Zweikämpfen hat sich die SpVgg Riedlingen (in Rot) gegen Fatih Spor Bäumenheim mit 2:1 durchgesetzt. Foto: Karlheinz Geiger

    Die Premiere ging daneben: Die neu formierte SG Oberndorf/Eggelstetten musste zum Saisonauftakt in der Kreisklasse Nord 2 am Samstag gegen Kreisliga-Absteiger SSV Höchstädt eine 1:2-Heimniederlage hinnehmen. Dagegen setzte sich die SpVgg Riedlingen 2:1 gegen Aufsteiger Fatih Spor Bäumenheim durch, Fabian Anzenhofer sorgte mit zwei Treffern für die Entscheidung. Altisheim/Leitheim und Harburg lieferten sich beim 3:3 einen packenden Schlagabtausch, Tapfheim musste zu Hause ein 1:4 gegen Wertingen II einstecken.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden