Anzenhofers Doppelpack lässt Riedlingen jubeln

Die Premiere ging daneben: Die neu formierte SG Oberndorf/Eggelstetten musste zum Saisonauftakt in der Kreisklasse Nord 2 am Samstag gegen Kreisliga-Absteiger SSV Höchstädt eine 1:2-Heimniederlage hinnehmen. Dagegen setzte sich die SpVgg Riedlingen 2:1 gegen Aufsteiger Fatih Spor Bäumenheim durch, Fabian Anzenhofer sorgte mit zwei Treffern für die Entscheidung. Altisheim/Leitheim und Harburg lieferten sich beim 3:3 einen packenden Schlagabtausch, Tapfheim musste zu Hause ein 1:4 gegen Wertingen II einstecken.
