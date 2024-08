SC Tapfheim bleibt in der Erfolgsspur

Aufsteiger SC Tapfheim bleibt in der Kreisklasse Nord 2 weiter in der Erfolgsspur: Der Neuling gewann am Sonntagabend auch das Derby gegen Kreisliga-Absteiger SpVgg Riedlingen 4:2, während der Gegner nun punktlos am Tabellenende steht. Der SV Eggelstetten landete einen deutlichen ersten Saisonsieg, auch Altisheim-Leitheim durfte jubeln. Nichts zu holen gab es hingegen für den VfB Oberndorf, zumindest einen Zähler rettete in der Schlussphase Donaumünster-Erlingshofen.

