Mertingens Aufholjagd gegen Buchdorf kommt zu spät

Regelrecht dominiert hat die SG Buchdorf/Daiting das Mittwochabendspiel beim FC Mertingen, der den Buchdorfern mit 2:4 (0:4) unterlag. Der FCM bleibt damit weiterhin sieglos in der jungen Kreisliga-Saison.

Quasi mit Spielbeginn und der ersten Aktion gingen die Gäste nach einem schnellen Angriff durch Nico Kastner in Führung (2.). Das verunsicherte den FCM völlig und Buchdorf spielte sich in einen regelrechten Rausch. In der siebten Minute war es wieder Kastner, der einen 16-Meter-Schuss knapp über das Tor setzte. In der 16. Minute folgte eine Dreifachchance der Gäste durch Kastner, Templer und wieder Kastner, die zuerst zweimal am FCM-Torhüter Meca scheiterten und dann über das Tor schossen.

Fußball-Kreisliga Nord: Buchdorf lässt bei 4:2-Sieg sogar noch Chancen ungenutzt

In der 21. Minute fiel folgerichtig das 0:2, Torschütze war Simon Lux per Flachschuss. Die einzige nennenswerte Möglichkeit der Heimelf hatte in der 23. Minute Erik Adam, der aber an Gästekeeper Schäftner scheiterte. Ansonsten ließ der FC Mertingen nahezu alles vermissen, was sich die Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet hatten. In der 36. Minute gab es Handelfmeter für die Gäste, den Marius Schmid sicher zum 0:3 verwandelte. Aber es kam noch schlimmer für die Heimelf, denn in der 42. Minute schoss Simon Lux einen Abpraller zum 0:4 in die Maschen.

Im zweiten Durchgang war der FCM um Schadensbegrenzung bemüht, Bissinger konnte Schäftner im Gästetor aber nicht überwinden (49.). Die besseren Chancen hatten weiter die Gäste. Lux hätte auf 0:5 stellen müssen, lupfte aber knapp am Tor vorbei (65.). In der 70. Minute war es Heckmeier, dessen Schuss knapp das Gästetor verfehlte. Fünf Minuten später gelang der Heimelf durch Johannes Bissinger der späte Anschlusstreffer. Nach einem Foul an Sven Rotzer gab es schließlich noch Elfmeter für die Mertinger. Der Gefoulte verwandelte sicher selbst zum 2:4-Endstand (82.). Zuschauer: 200. (AZ)