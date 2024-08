Mertingen-Coach Rotzer: „Gegen Maihingen müssen wir ans Limit gehen“

Als hauptverantwortlicher Trainer sind Sie in dieser Saison in neuer Rolle beim Verein. Wie haben sich die ersten Wochen angefühlt und welches Ziel haben Sie sich gesetzt?

SVEN ROTZER: Die ersten Wochen haben richtig Spaß gemacht. Die Jungs ziehen super mit und der Austausch ist top. Unser Ziel ist es, wieder offensiver zu spielen, mehr Torchancen zu kreieren und den Jungs in jedem Spiel einen Plan an die Hand zu geben. Zudem wollen wir die erste und zweite Mannschaft wieder vereinen, zusammen trainieren und dafür sorgen, dass wir ein gemeinsames Team sind, dass sich gegenseitig unterstützt.

