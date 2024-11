TSV Monheim kassiert wieder eine Heimniederlage

Spitzenreiter FSV Reimlingen und FC Maihingen haben nach dem sieglosen vorherigen Spieltag am vergangenen Sonntag wieder feiern können. Beim 5:1-Sieg dominierte Reimlingen in Höchstädt. Maihingen fuhr derweil zu Hause gegen den TSV Oettingen einen 3:0-Sieg ein. Nach zehn ungeschlagenen Partien am Stück musste der FSV Buchdorf-Daiting eine 0:3-Niederlage gegen Mertingen einstecken. Die SG Alerheim gewann in Ehingen 0:2.

