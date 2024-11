Ein Punkt gegen Münsters Abstieg

Immerhin einen Punkt hat Münster/Holzheims Michael Krabler seiner Mannschaft mit seinem Treffer zum 1:1 gegen den SV Klingsmoos beschert. Die zweite Mannschaft aus dem Raum Donauwörth in der Kreisliga Ost, der TSV Rain II, musste hingegen nach dem 0:3 gegen Münster in der vergangenen Woche auch der SpVgg Joshofen Bergheim die Punkte überlassen, die 2:0 gewann.

TSV Rain II – SpVgg Joshofen Bergheim 0:2 (0:1). Zum Abschluss der Hinrunde konnte sich die Rainer U23 für eine couragierte Leistung nicht belohnen. Von Beginn an entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel ohne große Torchancen. Der erste Abschluss blieb Jonah Kopp vorbehalten, der aber zu harmlos war. In der 31. Minute brachte Robert Zisler seine Farben in Führung als er eine Unachtsamkeit der Rainer Hintermannschaft ausnutzte. Im zweiten Abschnitt waren die Rainer das aktivere Team, konnten aber keine Gefahr vor dem Joshofener Tor entwickeln. Und so waren es wieder die Gäste, die mit ihrer zweiten Offensivaktion zum Tor kamen. Wieder war es Zisler, der allein vor Kraus auftauchte und vollendete. In der Folge waren die Offensivaktionen der Rainer überschaubar und ohne Durchschlagskraft. Joshofen konnte noch einen Pfostentreffer verbuchen. Doch mehr kam nicht mehr, mit dem Schlusspfiff hatte Leonardo Lucic noch die Möglichkeit zum Anschluss. Er traf allerdings nur den Keeper. Zuschauer: 60. (tsv)

Fußball-Kreisliga Ost: Münster rettet einen Punkt beim SV Klingsmoos

SV Klingsmoos – SG Münster/Holzheim 1:1 (1:0). Nach verhaltenem Auftakt hatte der SVK durch Stefan Brosi die erste klare Gelegenheit, als er freistehend vor Keeper Manuel Fuchs auftauchte und an diesem scheiterte (15.). Wenig später fiel der Führungstreffer für den SVK, als Benedikt Vollnhals steil angespielt wurde und ein Solo aus spitzem Winkel erfolgreich abschloss (16.). Auf der Gegenseite wurde es gefährlich, als Simon Mayr unbedrängt zum Kopfball kam, jedoch das Gehäuse knapp verfehlte (23.). Im Anschluss an einen Freistoß setzte Münsters Florian Säckler das Leder über den Balken (43.). Im zweiten Abschnitt waren zunächst die Gäste gefährlicher und hatten erneut durch Mayr eine Gelegenheit, die er aber vertändelte (55.). Wenig später fiel der Ausgleich durch Michael Krabler, der nach einem Freistoß per Kopf neben den rechten Pfosten traf (61.). Viel Mühe hatte Keeper Fuchs mit einem Distanzschuss von Markus Daferner, den er im Nachfassen noch parieren konnte (78.). Zuschauer: 150. (svk)