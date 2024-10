Münster-Trainer Schuster: „Jedem ist der Ernst der Lage bewusst“

Mit sieben Punkten aus den ersten sieben Spielen war der Saisonstart für einen Aufsteiger in Ordnung. Nun aber setzte es zuletzt vier Niederlagen in Serie. Wie bewerten Sie die aktuelle Lage?

BERNHARD SCHUSTER: Durchaus kritisch, da wir weniger Punkte haben als erhofft und daran auch selber Schuld sind. Besonders in Heimspielen gegen direkte Konkurrenten haben wir teilweise nicht die Leistung auf den Platz gebracht. Die Liga ist sehr ausgeglichen und folglich auch eng zusammen, trotzdem müssen wir anfangen zu punkten, um den Abstand nicht noch größer werden zu lassen.

