Mokos: „Wenn teilweise die Einsatzbereitschaft fehlt, merkt man das“

Der Saisonstart war mit einer Last-Minute-Niederlage in Holzkirchen und einem Sieg gegen Alerheim ganz in Ordnung. Bis zum 2:2 vergangenen Sonntag gegen Möttingen hat Ihr Team dann jedoch siebenmal in Folge verloren. Wie ist dieser Negativlauf zu erklären?

MAIK MOKOS: Für mich war das persönlich auch Neuland. Ich habe als Trainer noch nie so häufig hintereinander verloren. Wir hatten hauptsächlich das Problem, dass wir in dieser Zeit nicht einmal mit der gleichen Aufstellung wie am Wochenende zuvor spielen konnten. Durch die Personalsorgen waren wir stets zu Umstellungen gezwungen. Man hat aber gesehen, dass wir trotz der vielen Pleiten mithalten konnten. Uns fehlte zumeist nicht viel für Zählbares.

