vor 48 Min.

Mit dieser Taktik will der TSV Rain auch gegen den FCA jubeln

souverän ist der TSV Rain in die nächste Runde des bayerischen Totopokals eingezogen. Trainer Martin Weng will den Schwung mit in die Liga nehmen, wo es am Freitag zuhause gegen den FC Augsburg II geht.

Plus Kurz nach dem Pokalerfolg in Memmingen steht für die Elf von Trainer Martin Weng schon das nächste Ligaspiel an. Dabei geht es gegen das Tabellenschlusslicht.

Von Manuel Wenzel

Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt den Kickern des TSV Rain nicht. Nachdem am Dienstagabend im Totopokal ein 3:1-Erfolg in Memmingen gelungen war, geht es am Freitag schon wieder mit dem Liga-Alltag weiter. Ab 18.15 Uhr gastiert der FC Augsburg II im Georg-Weber-Stadion, der aktuell die Rote Laterne innehat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

