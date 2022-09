Rain II zerlegt den Tabellenführer: So erklärt der Trainer das 6:2

Plus Der TSV Rain II bringt dem VfL Ecknach die erste Saisonniederlage in der Bezirksliga bei – und wie. Für Trainer Niko Schröttle gab es nur kurz eine Zitterphase.

Das war mal ein echtes Ausrufezeichen, das die zweite Mannschaft des TSV Rain am Wochenende in der Bezirksliga gesetzt hat. Bei bis dato ungeschlagenen Tabellenführer VfL Ecknach gewann die Elf von Spielertrainer Niko Schröttle mit 6:2. Sein Team steht nun ganz gut da, aber theoretisch ist sogar noch viel mehr möglich.