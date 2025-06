SV Donaumünster-Erlingshofen stellt sich der letzten Herausforderung

Abwarten – das war die Devise bei den Fußballern des SV Donaumünster-Erlingshofen nach ihrem 3:0-Sieg vergangenen Freitag im Relegationsspiel zwischen den beiden Kreisklassen-Nord-Vizemeistern gegen den Sportclub D.L.P. in Huisheim. Unter gewissen Umständen wäre der Aufstieg in die Kreisliga Nord auch ohne weitere eigene Partie möglich gewesen. Doch diese Hoffnung hat sich zerschlagen: Das Team von Spielertrainer Jürgen Sorg muss noch einmal ran – und zwar bereits an diesem Freitagabend in Glött gegen den SV Waldstetten. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

Thomas Unflath Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tapfheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donaumünster Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis