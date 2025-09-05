Das haben sich die Fußballerinnen aus der Region vorgenommen

Die Männer kicken bereit seit ein paar Wochen, nun geht es auch für die Fußballerinnen aus der Region wieder los, am Samstag, 6. September, finden die ersten Punktspiele statt. Vier Teams aus dem südlichen Kreis Donau-Ries gehen in Bezirksliga und Kreisliga ins Rennen um eine möglichst gute Platzierung. Und bei den Mannschaften aus Wörnitzstein, Bayerdilling und Oberndorf hat sich einiges getan während der Sommerpause.
Frauenfußball
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden