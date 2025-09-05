Icon Menü
Fußball-Saison 2025/26: Teams aus Donau-Ries im Aufbruch mit neuen Talenten

Frauenfußball

Das haben sich die Fußballerinnen aus der Region vorgenommen

Der VfB Oberndorf, die SG Ehekirchen/Bayerdilling und die beiden Teams des SV Wörnitzstein-Berg starten in die Saison. Bei den Teams hat sich einiges verändert.
Von Stephanie Anton
    • |
    • |
    • |
    Der SV Wörnitzstein-Berg (mit Hannah Gunzner, in Schwarz, im Spiel gegen Bissingen) will die Abstiegssorgen in der Bezirksliga schnell hinter sich lassen.
    Der SV Wörnitzstein-Berg (mit Hannah Gunzner, in Schwarz, im Spiel gegen Bissingen) will die Abstiegssorgen in der Bezirksliga schnell hinter sich lassen. Foto: Karlheinz Geiger

    Die Männer kicken bereit seit ein paar Wochen, nun geht es auch für die Fußballerinnen aus der Region wieder los, am Samstag, 6. September, finden die ersten Punktspiele statt. Vier Teams aus dem südlichen Kreis Donau-Ries gehen in Bezirksliga und Kreisliga ins Rennen um eine möglichst gute Platzierung. Und bei den Mannschaften aus Wörnitzstein, Bayerdilling und Oberndorf hat sich einiges getan während der Sommerpause.

