SG Münster/Holzheim holt Sieg in der Relegation

Mit einem souveränen 5:1-Sieg hat die SG Münster/Holzheim sich in der ersten Relegationsrunde gegen die U23 des TSV Bobingen durchgesetzt.

Anders als in der vergangenen Saison hat die SG Münster/Holzheim die erste Runde der Aufstiegsrelegation zur Kreisliga im Kreis Augsburg souverän gewonnen. Gegen den TSV Bobingen II stand am Ende ein 5:1-Erfolg zu Buche. Florian Säckler hatte die SG in der 11. Minute in Führung gebracht. Luca Jurida (16.), Michael Krabler (21.) und Julian Spies (25.) hatten schnell auf 4:0 erhöht. Thomas Daniel gelang in der 34. Minute der Anschlusstreffer, doch noch vor der Pause gelang Simon Mayr der letzte Treffer. Dabei blieb es. Möglicherweise reicht bereits dieser Erfolg zum Aufstieg. Im schlimmsten Fall müssen bis zu drei Relegationsrunden bestritten werden, um in die Kreisliga aufzusteigen. Dies hängt von den Ergebnissen der Relegation zur Bezirksliga ab. Ausführlicher Bericht folgt. (AZ)