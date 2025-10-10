Sven Rotzer: „Es wird ein hartes Auswärtsspiel für uns“

Sie sind gut in die Saison gestartet, haben dann aber in den letzten vier Spielen nur noch einen Punkt geholt. Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation und was sind Gründe, weshalb es aktuell nicht läuft?

SVEN ROTZER: Sieg und Niederlage liegen oft nah beieinander. Gegen Buchdorf, Lauingen und Ehingen haben wir gut gespielt und in den Schlussminuten jeweils die Riesenchance zum Sieg nicht nutzen können. Gegen Hainsfarth spielen wir 60 Minuten richtig guten Fußball, aber belohnen uns nicht dafür und geben das Spiel dann leichtfertig aus der Hand. Letzte Woche gegen Ebermergen war es einfach nicht unser Tag, da haben wir verdient in der Höhe verloren. In Summe müssen wir einfach kaltschnäuziger vor dem Tor werden und unsere Chancen besser nutzen. Und es dazu schaffen, konstant gut gegen gegen den Ball zu arbeiten.

Wie wollen Sie dem aktuellen Trend entgegenwirken, welche Inhalte vermitteln Sie im Training und welche Ansprache richten Sie als Coach an die Mannschaft?

ROTZER: Wir haben diese Woche versucht, die Intensität hochzuhalten und viel im Eins-gegen-Eins gearbeitet, um uns sowohl defensiv als auch offensiv besser durchzusetzen. Wenn wir wieder die Leistung der ersten sechs Spiele auf den Platz bringen und unseren Ballbesitz besser ausspielen, haben wir gegen jeden Gegner eine Chance.

Nächster Gegner ist der ungeschlagene Tabellenführer Alerheim. Mit welcher Taktik wollen Sie dem Gegner Paroli bieten und welche Chancen rechnen SIe sich aus?

ROTZER: Alerheim ist wahrscheinlich die kompakteste Mannschaft der Liga und hat mit Tobi Stelzle, Sebastian Hertle und Florian Veit die wohl beste Offensive. Jeder von denen kann ein Spiel entscheiden. Da müssen wir als Mannschaft 90 Minuten konzentriert gegen den Ball arbeiten, die Räume eng machen und versuchen wenig zuzulassen. Zudem wollen wir aber auch selbst mit Ball Lösungen finden und versuchen, den Ball zu haben. Es wird ein hartes Auswärtsspiel für uns, aber wir können befreit aufspielen gegen den Spitzenreiter.

Aktuell steht Ihr Team noch über der Abstiegszone. Was stimmt Sie zuversichtlich, dass dies so bleibt und dass die Mannschaft in den kommenden Wochen die nötigen Punkte dafür holt?

ROTZER: Die Mannschaft ist intakt und die ersten sechs Spiele geben auf jeden Fall Mut für die kommenden Aufgaben. Die Trainingswoche war sehr gut und zwei, drei verletzte und kranke Spieler kommen zurück. Das alles stimmt mich zuversichtlich für die Zukunft. Es wird immer wieder Rückschläge geben, wir müssen damit richtig umgehen und weiter positiv, hart und intensiv arbeiten, dann werden wir auch wieder Spiele gewinnen und die nötigen Punkte holen.