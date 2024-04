Fußball

vor 17 Min.

Vierfacher Färber versetzt SV Wörnitzstein-Berg in den Torrausch

Jubelnde Wörnitzsteiner (in Rot) und geknickte Günzburger (in Blau) gab es beim 5:1-Sieg des SVWB am Samstag zu sehen.

Plus Fußball-Bezirksliga: Gegen den FC Günzburg netzt der SVWB fünfmal ein. Rains Zweite nimmt einen Punkt aus Griesbeckerzell mit, Holzkirchen unterliegt klar.

Mit einem für die drei Vereine des Landkreises Donau-Ries durchwachsenen Gesamtergebnis ist der 26. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nord zu Ende gegangen. Der Tabellendritte Wörnitzstein-Berg konnte mit einem klaren 5:1-Sieg in Günzburg seine Position weiter festigen, während der abstiegsgefährdete TSV 1896 Rain II beim 1:1 in Griesbeckerzell zumindest einen Zähler mitnahm. Leer ging dagegen Schlusslicht Holzkirchen aus, das trotz guten Spiels mit 0:3 in Gersthofen unterlag.

Fußball-Bezirksliga: Wörnitzstein-Berg bejubelt Färbers Viererpack

FC Günzburg – SV Wörnitzstein-Berg 1:5 (0:2).„Das Ergebnis ist eindeutig zu hoch ausgefallen“, befand Christoph Bronnhuber, Spielertrainer des Fußball-Bezirksligisten FC Günzburg, nach der 1:5-Niederlage gegen den SV Wörnitzstein-Berg. Drei Knackpunkte hatte der Coach ausgemacht: „Kurz vor der Halbzeit haben wir nicht ganz zu Ende verteidigt, nach unserem Anschlusstreffer hat der Torwart des Gegners zwei Hochkaräter sensationell pariert und dann sind wir in einen Konter gelaufen. Mit dem 1:3 war die Sache erledigt.“

