Fußball

vor 32 Min.

Wolferstadt erkämpft sich in Regenschlacht den Relegationsrang

Die SG Wolferstadt/Wemding (in Weiß-Schwarz) hat sich im Abstiegsgipfel den Relegationsplatz und somit die Chance auf den Klassenerhalt gesichert, Unterringingen steigt direkt ab.

Plus Im Kellerduell der Kreisklasse Nord 1 spielt die SG gegen Unteringingen 5:5, das reicht für die Relegation. Mönchsdeggingen und Sportclub D.L.P. siegen.

Nachdem in der Kreisklasse Nord I mit der TSV Monheim der Meister und mit dem SV Mauren der Tabellenzweite und Teilnehmer an der Aufstiegsrunde bereits feststanden, richtete sich das Augenmerk am letzten Spieltag der Saison ganz auf den Abstiegskampf. Dort hatte beim großen Showdown der Vorletzte, die SG TSV Wolferstadt/ TSV Wemding, das Schlusslicht TSV Unterringingen zu Gast. Das hochdramatische und torreiche Match endete mit einem 5:5-Unentschieden.

Weil Wolferstadt das Hinspiel mit 5:2 gewonnen hatte und damit den direkten Vergleich für sich entschied, müssen die Kesseltaler den bitteren Weg in die A-Klasse antreten, während die SG in der Relegation noch die Chance auf den Klassenerhalt besitzt. Aufgrund des anhaltenden Starkregens wurden einige Spiele abgesagt und neu terminiert, was jedoch keinen großen Einfluss mehr auf die Abschlusstabelle hat.

