Für den SV Eggelstetten geht es nach oben

Ereignisreiche Partien bot am vergangenen Spieltag die Fußball-Kreisklasse Nord 2. So setzte sich Eggelstetten torreich durch, ebenso wie Tapfheim. Dies wurde nur von Donaumünster übertroffen, das dem FC Paffenhofen-Untere Zusam mit 7:0 die Grenzen aufzeigte. Gar drei Platzverweise, zwei Zeitstrafen und einen verschossenen Elfmeter bot die Partie des VfB Oberndorf, der in Binswangen unterlag.

Donaumünster Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SV Eggelstetten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisklasse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis