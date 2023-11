Fußball

21:15 Uhr

Zahlreiche Absagen in der A-Klasse Nord

Plus Fußball A-Klasse Nord: Vier Partien werden abgesagt. Ederheim setzt sich weiter ab.

Die Regenschauer der vergangenen Tage zwangen die meisten Vereine der A-Klasse Nord, die Partien am Wochenende abzusagen. Auf Rieser Boden konnte lediglich das Spiel Ederheim gegen Otting ausgetragen werden. Nicht besser erging es den Donauwörther Vereinen, hier wurde nur die Partie Wörnitzstein-Berg II gegen Hohenaltheim/ Amerdingen angepfiffen.

SV Wörnitzstein-Berg II – SG Hohenaltheim/Amerdingen 2:1 (0:0). Die Hausherren kamen gut in die Partie und erarbeiteten sich gute Möglichkeiten. Mitte der ersten Halbzeit kam dann auch der Gast besser in das Spiel. Jedoch neutralisierten sich beide Teams und es ging torlos in die Halbzeit. In der zweiten Hälfte war wieder der SVW am Drücker, ein Treffer wollte aber lange Zeit nicht fallen. David Märtins erzielte schließlich nach toller Vorlage von Fabio Strobel das verdiente 1:0 für den SVW. Den bitteren Ausgleich musste man kurz darauf hinnehmen. Manuel Marks war es dann vorbehalten, den umjubelten 2:1 Siegtreffer in der Nachspielzeit für den SVW zu erzielen. Zuschauer: 50 (svw)

