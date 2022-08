Rekordhalter Robin Horvath: Sein Abschlag ist europaweit gefürchtet

Plus Robin Horvath kickt bei der SG Münster/Holzheim. Viel erfolgreicher ist er aber in einer anderen Sportart: Beim Long Drive zählt er zur internationalen Klasse.

Ein gutes Ballgefühl darf man ihm getrost attestieren. Das beweist er regelmäßig mit den Füßen, aber noch viel mehr mit den Händen. Robin Horvath kickt bei der SG Münster/Holzheim, bei deren Zweiter Mannschaft er bislang in allen drei Saisonspielen der A-Klasse Neuburg zum Einsatz kam. „Aber beim Golf bin ich besser“, sagt der 31-Jährige augenzwinkernd. Denn das ist eine grandiose Untertreibung. Horvath gehört mit dem Golfschläger zur internationalen Klasse – und zwar in einer Spezialdisziplin. Dort hält er sogar einen Rekord auf europäischer Ebene.