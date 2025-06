Harburger Athleten dominieren beim Wemdinger Waldsee-Triathlon

Traumwetter, Traumlocation und eine tolle Stimmung - der 4. Wemdinger Waldsee-Triathlon war eine großartige Werbung für den Triathlonsport und darüber hinaus auch für die Stadt Wemding und den Waldsee. Das Team der LG Märchenwald um Koordinator Norbert Krompaß verwandelte das Gelände rund um den Waldsee wieder in eine Triathlon-Arena und die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten für die richtige Atmosphäre. Gute Stimmung herrschte auch auf der Radstrecke, welche von Wemding nach Wolferstadt führte. Die Wendemarke am Wolferstädter Ortseingang entwickelte sich zum Stimmungsnest.

Und so starteten dann pünktlich um 10 Uhr rund 190 Athletinnen und Athleten, darunter auch 14 Staffeln, zunächst auf die Schwimmstrecke durch den Waldsee. Als erster kam bei den Herren der erst 16-jährige Simon Naschwitz vom TSV Harburg aus dem Wasser und begab sich mit einem Vorsprung von 21 Sekunden auf die Radstrecke. Nach einem spannenden Rennen setzte sich der Vorjahressieger Lukas Berger vom TSV Harburg an die Spitze und behielt die Führung auch auf der Laufstrecke bis ins Ziel, welches er nach 54:41 Minuten erreichte. Zweiter wurde Leo Österlein, ebenfalls vom TSV Harburg (56:27) und den dritten Platz belegte Alexander Saul vom TSV Gaimersheim in 56:48 Minuten.

Göttler-Schwestern vom TSV Harburg in der Damenwertung vorne

Auch die Frauen lieferten sich einen spannenden Wettkampf. Fast zeitgleich kamen die Schwestern Chiara und Giulia Göttler aus dem Wasser, beide sind ebenfalls vom TSV Harburg. Auf der Radstrecke konnte Chiara jedoch einen Vorsprung herausfahren und verteidigte die Führung bis zum Schluss. Mit einer Zeit von 58:40 Minuten überquerte sie die Ziellinie vor Giulia Göttler (59:56). Auch Anna Berger, ebenfalls vom TSV Harburg und Siegerin von 2023, konnte sich in der Spitzengruppe behaupten, wurde aber am Ende Dritte in 1:00:09.

Icon Vergrößern Chiara Göttler (TSV Harburg) sicherte sich den Sieg bei den Frauen. Foto: Szilvia Izsó Icon Schließen Schließen Chiara Göttler (TSV Harburg) sicherte sich den Sieg bei den Frauen. Foto: Szilvia Izsó

Mit insgesamt fünf von sechs möglichen Podestplätzen in der Gesamtwertung stellte der TSV Harburg seine Klasse im Triathlon unter Beweis. Auch alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer erzielten starke Ergebnisse und begeisterten die vielen Zuschauer. Der diesjährige Teilnehmerrekord zeigte einmal mehr, dass sich der Triathlonsport nach wie vor auf dem Vormarsch befindet und dabei bei Aktiven, als auch bei den Zuschauern auf große Resonanz stößt.

74-Jährige debütiert beim Waldsee-Triathlon

Älteste Teilnehmerin war im Übrigen Helga Johnson Rieger. Die 74-Jährige absolvierte am Sonntag in Wemding ihren ersten Triathlon überhaupt. Sie erklärte, sie wolle ein Vorbild sein, um andere Leute zu motivieren. Unter großem Beifall erreichte sie zwar als Letzte das Ziel, sie gewann jedoch nicht nur ihre Altersklasse W70, sondern war am Ende die Siegerin der Herzen.

Icon Galerie 45 Bilder Beim Wettkampf in Wemding trotzten viele Sportlerinnen und Sportler aus der Region den heißen Temperaturen und zeigten starke Leistungen.

Moderiert wurde der Wettbewerb von Nico Fall vom TSV Göttingen, welcher kurzfristig für den verhinderten Helmut König eingesprungen war, und Norbert Krompaß. Beide trugen mit ihrer charmanten Art zum Gelingen bei. Anschließend konnten die Besucher beim zeitgleich stattfindenden Waldseefest und einem Bad im Waldsee den Wettkampftag ausklingen lassen. (AZ)