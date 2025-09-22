Die Jedermannserie steht in den Startlöchern

Mit dem herbstlichen Wetter stimmen sich die Verantwortlichen auf die anstehende Laufserie der LG Donau-Ries ein. Start ist am Sonntag, 26. Oktober, mit dem Rainer Lauf am Lech. Die Serie endet mit dem Lauf in Wemding wie gewohnt am 3. Adventssonntag. Wie die LG Donau-Ries mitteilt, ist ab dieser Woche ist auch die online-Anmeldung frei geschalten. Informationen zur Serie und zur Anmeldung gibt es auf der Homepage der LG unter www.lg-donau-ries.

Die Anmeldung für die Serie wird über die Firma Race Result abgewickelt. Interessierte werden über die Homepage der LG weitergeleitet. Die Online-Anmeldung schließt am 16. Oktober. Kurz-Entschlossene können sich aber wieder direkt vor Ort beim ersten Lauf in Rain oder beim zweiten Lauf in Mönchsdeggingen für die Serie anmelden. Auch eine Teilnahme an einzelnen Läufen ist kurzfristig möglich. Bis spätestens 20 Minuten vor dem Startschuss sollte man seine Startnummer mit Transponder vor Ort geholt haben. Nach den guten Erfahrungen 2024 wird auch für die einzelnen Läufe die Möglichkeit einer Online-Anmeldung zur Verfügung gestellt.

Hier finden die einzelnen Läufe der Jedermannserie statt

Eine Streckenänderung wird es beim ersten Lauf in Rain geben, da dort aktuell der Damm am Lech aufgrund von Baumaßnahmen der LEW gesperrt ist. „Aufgrund der guten Zusammenarbeit mit dem Verantwortlichen der LEW halten sich die Einschränkungen aber in Grenzen“, so Manfred Wollner vom Organisationsteam des TSV Rain. Austragungsorte sind in diesem Jahr:

26. Oktober „Lauf am Lech“ Start: Georg-Weber-Stadion, Fasanenweg, Rain

9. November„Lauf zum Possen“ Start Sportanlage, Almarinstraße, Mönchsdeggingen

23. November „Lauf am Weißen Kreuz“ Start: Sportgelände „Am Weißen Kreuz“, Oettingen

30. November „Karablauf“ Start: Schießhaus, Schießhausstraße, Harburg

14.12.2025 „Lauf zum Märchenwald“ Start: Stadion, Wolferstädter Straße, Wemding

Der Start für die Langstrecke (circa zehn Kilometer) erfolgt wie gewohnt um 10 Uhr, für die Kurzstrecke (drei Kilometer) und Walker (sieben Kilometer) meist fünf Minuten später.

Die Sieger der Gesamtserie werden in Wemding geehrt

Die Siegerehrung der einzelnen Läufe findet wie gewohnt gegen 11 Uhr im Zielbereich statt. Die Ehrung der Altersklassensieger und Sieger der Gesamtserie wird im Rahmen einer Abschlussfeier in Wemding bei einem geselligen Beisammensein durchgeführt. Die Platzierung der Serienteilnehmer ergibt sich aus den besten vier Wertungen aller fünf Läufe, während für die Mannschaftswertung die Anzahl der von den Vereinsmitgliedern durchgeführten Läufe zählt.

Nach dem Teilnehmerrekord 2024 freuen sich die Verantwortlichen der LG Donau-Ries wieder über eine rege Teilnahme. (AZ)