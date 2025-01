Karl Schreitmüller übernimmt Traineramt in Ebermergen

Karl Schreitmüller wird ab Juli 2025 Trainer bei der SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf. Wie die Spielgemeinschaft mitteilt, kehrt der 53-jährige Ebermergener, der in der aktuellen Saison keinen Trainerjob ausübt, demzufolge nach vielen Jahren bei den Top-Adressen im Landkreis zu seinem Heimatverein zurück, bei dem er früher schon als Spieler tätig war. In den vergangenen Jahren betreute er unter anderem die Bayernliga-Mannschaft des TSV Nördlingen für zwei Spielzeiten, den TSV Rain in der Bayernliga und auch kurzzeitig den TSV Wemding, den er in der „Corona-Saison“ 19/21 als Meister der Kreisklasse Nord I in die Kreisliga zurückführte.

Die beiden Abteilungsleiter der SG, Tobias Tusch und Andreas Heckel, zeigten sich sehr zufrieden und dankbar, dass man sich nach guten Gesprächen schnell einig wurde. „Natürlich versprechen wir uns von Schreitmüllers Fachwissen und langjähriger Erfahrung den nächsten Entwicklungs-Schritt unserer jungen Mannschaft, um uns so in der Kreisliga zu stabilisieren und zu etablieren“, so die beiden Abteilungsleiter.

Karl Schreitmüller will die erfolgreiche Arbeit der SG weiterführen

Karl Schreitmüller äußerte sich zu seinem kommenden Traineramt folgendermaßen: „Nach der positiven Entwicklung der SG wird es für mich eine interessante Aufgabe, meinen Heimatverein zu trainieren und ich will die erfolgreiche Arbeit der SG weiterführen. Wichtig ist, dass der Kader zusammenbleibt und wir schnell eine einheitliche Spielauffassung haben. Ich freue mich auf die Derbys und die neue Herausforderung.“

Der Fusionsverein, der sich im Juli 2023 zusammengeschlossen hat, belegt aktuell in der Kreisliga Nord den siebten Tabellenplatz mit 18 Punkten. Das aktuelle Trainerduo Andreas Probst und Stefan Falch teilten dem Verein schon vor Monaten mit, dass es im Juni 2025 – dann nach zwei gemeinsamen Jahren – seine Trainertätigkeit bei der SG beenden wird. (AZ)