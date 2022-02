Kommentar

18:40 Uhr

Die Trainerfrage beim TSV Rain: Eine brisante Konstellation

Plus Der TSV Rain braucht ab Sommer einen neuen Trainer. So lange will man mit Christian Krzyzanowski weitermachen. Doch was passiert im Falle einer Pleitenserie?

Von Manuel Wenzel

Dass auslaufende Verträge nicht verlängert werden, gehört zum Fußballgeschäft dazu. Betrifft dies keine Spieler, sondern den Trainer, kann aber ein spezielles Phänomen auftreten: das der sogenannten „lame duck“. Unter diesem Begriff (auf Deutsch: „lahme Ente) versteht man eine Person, deren Abschied aus verantwortlicher Position frühzeitig bekannt ist und die dann einen Verlust von Autorität, Handlungsfähigkeit oder Motivation erleidet. Aktuell scheint dies auf Christian Krzyzanowski beim TSV Rain nicht zuzutreffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen