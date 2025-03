Die Mannschaften der Kreisklasse Nord 2 starten an diesem Wochenende wieder in die Punkterunde. Vom Zweiten Donaumünster-Erlingshofen, der zurück in die Kreisliga möchte, bis zum Schlusslicht Riedlingen, das den Klassenerhalt anstrebt, sind die Ziele dabei ziemlich unterschiedlich.

