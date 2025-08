Real- und Mittelschüler zeigen beim Kreissportfest Höchstleistungen

Passendes Wetter und eine knisternde Atmosphäre bildeten die perfekte Kulisse für das diesjährige Kreissportfest Leichtathletik im Stauferparkstadion Donauwörth. Im Rahmen des bundesweiten Wettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ versammelten sich die sportlichsten Talente des Landkreises aus den umliegenden Mittelschulen und Realschulen, um in verschiedenen Disziplinen um Ehre, Punkte und den Traum vom ersten Platz zu kämpfen. Das Kreisfinale, organisiert von der Fachberatung Sport, bot packende Wettkämpfe, beeindruckende Leistungen und so manch unerwartetes Ergebnis.

Von den ersten Startschüssen am Morgen bis zur letzten Staffel am Nachmittag herrschte eine energiegeladene Stimmung. Die jungen Athletinnen und Athleten der Wettkampfklassen II (Jahrgänge 2008 bis 2010), III (Jahrgänge 2009 bis 2012) und IV (Jahrgänge 2012 und jünger) gaben in den Disziplinen Sprint, Weitsprung, Hochsprung, Kugelstoßen und dem 800-Meter-Lauf alles, angefeuert von ihren Mitschülern, Lehrern und Betreuern.

Sparkasse Donauwörth stiftet Preise

Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré begrüßte die Athleten und trug mit seiner Unterstützung – besonders durch die Verpflegung der Kampfrichter und Helfer – maßgeblich zum reibungslosen Ablauf bei.

Die Motivation der jungen Talente wurde an diesem Tag durch Preise gesteigert: Die Sparkasse sponserte die begehrten Auszeichnungen. Kathrin Schön, selbst Leichtathletin, würdigte die Anstrengungen der Schüler und begleitete die anschließende Siegerehrung als Vertreterin der Sparkasse. Zusätzlich sorgte der Arbeitskreis Sport für eine bleibende Erinnerung, indem er die T-Shirts für alle Erstplatzierten zur Verfügung stellte. Neben der stellvertretenden Landrätin Claudia Marb besuchte auch Schulamtsdirektor Stephan Poss die Veranstaltung, bedankte sich bei allen Beteiligten, lobte den Einsatz aller Helferinnen und Helfer und betonte die Wichtigkeit des Sports.

Herzschlagfinale bei den Jungen WK II – Ein historisches Unentschieden!

Besonders packend gestaltete sich das Duell in der Wettkampfklasse II der Jungen. Hier lieferten sich die Teams der Ludwig-Auer-Mittelschule Donauwörth und der Anton-Jaumann-Realschule Wemding ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das in einem sensationellen Gleichstand gipfelte. Ein echtes Novum und Beleg für die absolute Leistungsdichte an der Spitze. Dieser geteilte erste Platz sorgte für jubelnde Teams und bewies den Sportsgeist beider Schulteams.

Wemding auf Erfolgskurs: Die Realschule Wemding dominiert bei den Mädchen

Die Realschule Wemding zeigte sich als klarer Favorit bei den sportlichen Begegnungen der Mädchen und triumphierte in gleich drei Wettkampfklassen. In der WK II Mädchen sicherten sich die Wemdinger Schülerinnen souverän den ersten Platz deutlich vor der Ludwig-Auer-Mittelschule. Auch in der WK III ließen sie die Konkurrenz hinter sich. Und selbst in der jüngsten WK IV standen die Wemdingerinnen ganz oben auf dem Treppchen, gefolgt von der Mittelschule Oettingen und der Ludwig-Auer-Mittelschule Donauwörth. Eine beeindruckende Leistung über alle Altersklassen hinweg.

Die Wettkampfklasse III der Jungen bot ebenfalls Hochspannung bis zur letzten Wertung. Hier setzte sich die Mittelschule Monheim durch und verwies die stark kämpfende Ludwig-Auer-Mittelschule Donauwörth auf den zweiten Platz. Nur wenig dahinter landete die Mittelschule Nördlingen, gefolgt von der Realschule Wemding. Ein Feld, das die Breite des Leichtathletik-Talents im Landkreis unterstrich.

Auch in der WK IV Jungen gab es beeindruckende Duelle zu sehen. Die Realschule Wemding konnte sich hier durchsetzen, gefolgt von der Ludwig-Auer-Mittelschule und der Leonhart-Fuchs-Mittelschule Wemding. Alle teilnehmenden Schulen, darunter die GMS Harburg sowie die Mittelschulen aus Monheim, Bäumenheim und Oettingen, zeigten bemerkenswerten Einsatz und Teamgeist.

Ein Tag voller Emotionen und sportlicher Höchstleistungen

Das Kreissportfest 2025 war nicht nur ein Kräftemessen, sondern auch ein Fest des Sports und der Gemeinschaft. Die Athletinnen und Athleten begeisterten mit Ehrgeiz, Fairness und der puren Freude an der Bewegung. Zahlreiche persönliche Bestleistungen wurden aufgestellt und die jungen Talente konnten zeigen, was in ihnen steckt.

Ein großer Dank galt der Fachberatung Sport, den Organisatoren, den vielen Helfern und den Lehrern, die diesen Wettbewerb ermöglicht hatten. Sie alle trugen dazu bei, dass die Jugend im Landkreis Donau-Ries ihre sportlichen Fähigkeiten unter optimalen Bedingungen unter Beweis stellen konnte. (AZ)