Kurioses Sportgerichtsurteil: Brachstadt und TKSV verlieren trotz Nicht-Antritt

Fußball

Kurios: Reserve-Partie zwischen Brachstadt und TKSV endet mit zwei Niederlagen

Das Spiel der Reserven aus Brachstadt und Donauwörth findet eigentlich gar nicht statt. Weshalb am Ende beide Vereine eine Strafe des Sportgerichts erhalten.
Von Stephanie Anton
    Das Sportgelände der SpVgg Brachstadt-Oppertshofen. Hier hätte die Reserve-Partie gegen den TKSV Donauwörth II stattfinden sollen.
    Das Sportgelände der SpVgg Brachstadt-Oppertshofen. Hier hätte die Reserve-Partie gegen den TKSV Donauwörth II stattfinden sollen. Foto: Wolfgang Wideman

    Ein Fußball-Spiel lässt für ein Team eigentlich nur drei mögliche Ergebnisse zu: Sieg, Niederlage oder Remis. Ein Sieg bedeutet dabei logischerweise die Niederlage des Kontrahenten. Selbst wenn eine Mannschaft nicht antritt, wird der Sieg vom Sportgericht dem Gegner zugesprochen. Doch nun hat das Gremium erstmals eine Partie für alle beiden beteiligten Teams als verloren gewertet – laut Kreisspielleiter Jürgen Friedrich ein absolutes Novum im Fußball-Kreis Donau. Es geht um die Partie des ersten Spieltages in der Reserve-Liga Nord 2 Flex, zwischen der SpVgg Brachstadt-Oppertshofen II und dem TKSV Donauwörth II. Was war passiert?

