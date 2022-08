Landkreis Donau-Ries

07:00 Uhr

Von wegen "grüner Rasen": Auch die Fußballplätze leiden unter der Trockenheit

Das Trainingsfeld des SV Wörnitzstien-Berg ist von der anhaltenden Trockenheit schwer gezeichnet. Dass mehrere Fußballplätze in der Region derzeit eher braun als grün sind, bestätig der Chef der Sportplatzpflegegemeinschaft.

Plus Was Hausbesitzern wegen der Gärten zu schaffen macht, trifft auch die Fußballvereine. So eine Trockenheit ist auch langjährigen Fachmännern nicht im Gedächtnis.

Von Manuel Wenzel

Vorgänger und Nachfolger haben sich am Wochenende in Huisheim getroffen. Dort spielte der heimische BC gegen den SV Wechingen. Unter den Anhängern aus dem Ries war auch Lothar Käser, Vorsitzender der Sportplatzpflegegemeinschaft Donau-Ries. Diesen Posten übernahm er vor fünf Jahren vom Huisheimer Hermann Färber, der die Organisation von ihrer Gründung 1991 bis 2017 geleitet hatte. Im Gespräch der beiden ging es folglich freilich nicht nur um das Duell der A-Klasse Nord, das die Gäste mit 2:1 gewannen, sondern auch um die derzeitigen Zustände der Fußballplätze in der Region.

