Drama bei 1860 München II: TSV Rain verliert in den letzten Minuten

In einem intensiven und guten Bayernligaspiel war der TSV Rain dem Tabellenführer TSV 1860 München II ebenbürtig und ging sogar verdient in Führung. Doch umstrittene Schiedsrichterentscheidungen, mangelndes Spielglück und eine unglückliche Rote Karte in der Nachspielzeit führten letztlich zu einer 1:3-Niederlage für die Gäste, die sich am Ende trotz einer couragierten Leistung geschlagen geben mussten.

